Was tun mit Wehrmachts-Stein?

Sein Anliegen galt einem Stein, der unter der Turmuhr der ehemaligen Kaserne lag, die Teil der Berichterstattung war, und einer der früher dort stationierten Einheit gewidmet war. Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass der besagte Stein keiner britischen Einheit, sondern einer der Wehrmacht galt. Die Turmuhr soll versetzt und in das neue Baukonzept integriert werden. Aber wohin dann mit dem Stein? Und warum liegt er überhaupt dort? 1935 hatte Nazi-Deutschland mit dem Versailler Vertrag gebrochen, der die Armee auf 100.000 Mann beschränkte. Stattdessen wurde aufgerüstet. Als die Wehrmacht ins Leben gerufen wurde, sollten auch in Herford Soldaten stationiert werden. Also wurden auf dem Stiftberg drei Kasernen-Gelände gebaut.