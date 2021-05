H&M-Gebäude: SEH soll verhandeln

Bis Ende des Jahres ist die Immobilie noch an die schwedische Textilkette H&M vermietet. Was danach kommt, ist noch unklar. Die Stadt befürchtet den Leerstand einer großen Ladenfläche mitten in der Fußgängerzone. Deshalb gab es aus dem Rathaus Überlegungen, das Gebäude zu kaufen. Das Problem: Der Eigentümer, so heißt es, soll wie berichtet eine Kaufsumme von fünf Millionen Euro genannt haben.