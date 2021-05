Mit dem seit 2018 jährlich stattfindenden, länderübergreifenden Aktionstag „sicher.mobil.leben“ soll die Sicherheit im Straßenverkehr in den Fokus gerückt werden. In diesem Jahr lag das Augenmerk auf den Radfahrern. Auch die Kreispolizeibehörde Herford hat sich am Mittwoch an dem Aktionstag beteiligt und verstärkt Kontrollen im Stadtgebiet Herford durchgeführt.

An besonders beliebten Radfahrstrecken, aber auch an gängigen Schulwegen führten die Beamten der Polizei Herford Kontrollen durch. Die Polizeibeamten achteten dabei auf den Zustand der technischen Ausstattung der Räder und das regelkonforme Verhalten der Verkehrsteilnehmer. „Es geht bei diesen Kontrollen primär nicht darum, Fehlverhalten aufzuzeigen, sondern wir möchten das Bewusstsein für die Sicherheit und gegenseitige Rücksichtnahme stärken. Denn es gilt: Je schwächer der Verkehrsteilnehmer, desto mehr muss sein Schutz in den Blick genommen werden“, macht ein Beamter vom Verkehrsdienst deutlich.

Mehr als 70 Fahrräder wurden im Kreisgebiet überprüft. Insgesamt 19 Verstöße von Zweiradfahrern ist die Bilanz des Aktionstages der Kreispolizeibehörde Herford. Die meisten davon haben den Gehweg oder falschen Radweg genutzt. „Zudem haben unsere Kollegen mehrere Radfahrer angehalten, die Kopfhörer getragen haben, wodurch es zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit kommt“, so Pressesprecherin Simone Lah-Schnier. Besonders auffällig: Radfahrer ohne Helm. „Unsere Kollegen haben über 20 Personen angesprochen, die ohne Helm auf ihrem Fahrrad oder E-Bike unterwegs waren“. Dabei kann das Tragen eines Sturzhelms im Falle eines Unfalls lebensrettend sein.

Weitere Informationen zum Thema Verkehrssicherheit gibt es im Netz .