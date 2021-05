Pro Herford muss konkrete Vorschläge machen

Kommentar zum Herfordplan und der Kritik an der bisherigen Vorlage

Herford -

Mit dem Herfordplan will die Stadt neue Wege gehen. Wenn das Pandemiegeschehen abebbt, soll durch verschiedene Maßnahmen die City gestärkt werden. Federführend für das Konzept sind die Stadtmarketinggesellschaft Pro Herford sowie die städtische Wirtschaftsförderung. So richtig es ist, auf dem Weg alle Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, so müssen zugleich konkrete Vorschläge von jenen Mitarbeitern der Stadt geliefert werden, die sich täglich mit den Themen rund um die Innenstadt befassen. Im jetzt vorgelegten Konzept fehlen konkrete Handlungsempfehlungen, kritisiert HK-Redaktionsleiter Ralf Meistes.