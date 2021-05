„Völlige Ignoranz des Verkehrsministeriums“

Am 4. November 2020 wurde die Bürgerinitiative WiduLand (Untertitel: „Weichenstellung für den Erhalt von Landschaft und Natur durch eine trassennahe ICE-Strecke“) gegründet. Im Interview mit Jürgen Gebhard spricht Vorsitzender Dirk Schitthelm über das bisherige Verfahren, über den aktuellen Planungsstand, über geplante Aktionen und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Vorsitzender Dirk Schitthelm und Laureen Becker, Mitglied Nr. 2000 Foto: widuland.de „Deutschland-Takt ist jetzt Gesetz“: So lautete gerade eine Überschrift im WESTFALEN-BLATT. Hat sich die Arbeit der Bürgerinitiative damit erledigt? Dirk Schitthelm: Ganz im Gegenteil,der Installation eines Deutschlandtaktes stimmen wir uneingeschränkt zu. Wir halten es für sinnvoll und notwendig, einen integralen Taktfahrplan zu etablieren, der die verschiedenen Schienenverkehrsmittel im Nah-, Regional-, Fernverkehr und auch den ICE besser aufeinander abstimmt. Davon haben alle etwas und das Verkehrsmittel Bahn wird in der Attraktivität gesteigert – ein positiver Anreiz, um mehr Menschen für den Schienenverkehr zu begeistern.