„Ich hätte gerne mit ihm weitergearbeitet, ich schätze ihn sehr“, bedauert Landrat Jürgen Müller das Ausscheiden, der qua Amt oberster Leiter der Polizei im Kreis Herford ist. Weil Dirk Zühlke die 62 Jahre voll macht, scheidet er im Sommer automatisch aus dem Polizeidienst aus – so will es das NRW-Gesetz. Seit 2015 hatte der gebürtige Höxteraner das Sagen an der Hansastraße.