Krienen reagiert damit auf Kritik der Partei Die Linke. In der Ratssitzung am 7. Mai hatte Ratsfrau Marlies Burgdorf (Die Linke) gefragt, wie die Stadt Herford dazu stehe, dass im so genannten Lindwurm an der Berliner Straße das Unternehmen belvona Luxuswohnungen errichten möchte und die bisherigen Mieter dort raus sollen. „Wir kündigen nicht willkürlich Mietverträge, um hier dann weitere Wohnungen sanieren zu können“, widerspricht belvona-Geschäftsführer Krienen.