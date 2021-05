Auch ein hölzernes Mondfahrzeug und eine silberfolienglänzende Radarantenne in einem rotierenden Betonmischer bieten eine ungewöhnliche Optik: Das seit langem leerstehende Ladenlokal am Anfang der Bäckerstraße ist jetzt eine Mondlandschaft. Der Herforder Künstler Nils Hommel hat hier sein mehrteiliges Landungs-Szenario mit dem Titel „Astro Bobert“ aufgebaut. Der 40-Jährige hatte durch die künstlerische Gestaltung seines großelterlichen Hauses an der Mindener Straße überregional Aufsehen erregt. Jetzt also wird die Innenstadt zur Bühne zahlreicher seiner skurril-kreativen Installationen aus Metall, Holz und vor allem Folien.