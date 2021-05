Maskierter Mann soll Jugendliche unter Wasser gedrückt und in die Werre gestoßen haben – Kinder berichten von Hilferufen

Herford -

Von Moritz Winde, Bernd Bexte

Die Suche nach einer vermissten Jugendlichen hat am Freitagabend einen Großeinsatz an der Werre in Herford ausgelöst. Kinder, die zuvor einen Übergriff eines Unbekannten auf das Mädchen beobachtet haben wollen, hatten die Polizei alarmiert.