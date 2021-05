Herford (WB) -

Von Moritz Winde ,

Am Ende war es wohl viel Aufregung um nichts: Polizei und Feuerwehr haben die Suche nach einer vermeintlich vermissten Jugendlichen in Herford an der Werre in der Nacht zu Samstag ergebnislos abgebrochen – und wollen sie auch nicht wieder aufnehmen.