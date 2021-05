Insgesamt sind 10.895 bestätigte Infektionen bekannt. Davon gelten 10.117 als genesen. Derzeit gibt es kreisweit 606 aktuell bestätigte Fälle.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (216), Spenge (35), Bünde (93), Löhne (103) Vlotho (34), Enger (59), Rödinghausen (13), Hiddenhausen (32) und Kirchlengern (21).

Im Kreis Herford gibt es insgesamt 172 Todesfälle, wobei 152 an Corona und 20 mit Corona gestorben sind.

Die steigende Zahl der Fälle ist zurückzuführen auf ein Ausbruchsgeschehen in einer größeren Familie, in der zwölf Personen positiv getestet wurden, teilt das Gesundheitsamt mit.

Nach der Positivtestung von zwei Beschäftigten in der „Seniorenresidenz Medicare“ in Spenge/Lenzinghausen wurden zudem 65 Bewohner am Wochenende abgestrichen. Bisher wurden Infektionen bei neun Bewohnern und drei Beschäftigten festgestellt. Weitere Ergebnisse werden am Montag erwartet.

