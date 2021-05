Es war zunächst eine ärgerliche, aber alltägliche Situation auf dem Parkplatz des Warenhauses am Deichkamp, die an einem Nachmittag vor einigen Tagen aber rasch aus dem Ruder lief. Beide Frauen wollten mit ihren Autos zeitgleich in dieselbe Parklücke fahren. Die 33-Jährige war allerdings schneller als ihre Kontrahentin.