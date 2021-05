Gedreht, nicht geschüttelt

Herford (WB/bex) -

Ohne sie ginge im Impfzentrum des Kreises nichts: Morgen, Dienstag, ist es 100 Tage her, dass die Einrichtung im Industriegebiet Bustedt erstmals ihre Pforten geöffnet hat. Genau so viele heimische Apotheker/innen und pharmazeutisch-technische Assistenten/innen (PTA) haben bislang dafür gesorgt, dass der heiß begehrte Impfstoff überhaupt verabreicht werden kann – im Zweischichtbetrieb an sieben Tagen in der Woche.