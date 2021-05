Es fallen Schüsse aus einer Reizgaspistole, ein Auto wird demoliert, dessen Fahrer dann offenbar versucht, in die Gruppe der Kontrahenten zu rasen, einen 29-Jährigen Mann erfasst, der zu Boden geschleudert wird und schwere Verletzungen davonträgt. Ein Totschläger, an dem Blut haftet, wird sichergestellt, auch mit Messern sollen die Mitglieder zumindest einer Gruppe am Tatort erschienen sein. Die Anklage listet auch Schlagringe, einen Baseballschläger und Pfefferspray auf. Seit Montag wird der Vorfall, der niemals im Pressebericht der Polizei erschien, vor dem Jugendschöffengericht Herford verhandelt. Ein heute 21-Jähriger Herforder und sein mutmaßlicher Komplize (22) müssen sich wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung verantworten. Zudem sind sie wegen eines Übergriffs auf einen jungen Mann am 10. Mai 2019 in der Nähe der Diskothek X angeklagt.