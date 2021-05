Anklage wegen Volksverhetzung

Moschee-Trommler Marcel Bauersfeld soll in Herford zu Hass gegen Muslime aufgestachelt haben

Herford (WB) -

Von Moritz Winde

Mit Topf und Löffel hatte Marcel Bauersfeld freitags gegen den Muezzin-Ruf an der Herforder Ditib-Moschee protestiert: Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld den 38-Jährigen angeklagt – wegen Volksverhetzung, Störung der Religionsausübung in fünf Fällen sowie Widerstandes gegen Polizisten in zwei Fällen.