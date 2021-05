In Afrika Inhaftierter hat zahlreiche Unterstützer

Die Staatsanwaltschaft hat 575 Taten aufgelistet, 490 davon sind E-Mails. Angeklagt sind auch versuchte Nötigungen und eine Urkundenfälschung. Der Mann hatte sich nach Afrika abgesetzt, wo er seit vielen Jahren arbeitete.

Das setzte, wie berichtet, international einen Ermittlungsapparat in Bewegung: Mit Hilfe von Interpol wurde er aufgespürt, sitzt nun in der senegalesischen Hauptstadt Dakar in Auslieferungshaft. Seine Bielefelder Anwältin Susanne Renner hat in dem Verfahren, an dem auch die Generalstaatsanwaltschaft Hamm beteiligt ist, gegen den ursprünglich vom Amtsgericht Herford erlassenen Haftbefehl Beschwerde eingelegt. Das Landgericht Bielefeld hatte diese zurückgewiesen. Über eine erneute Beschwerde muss nun das Oberlandesgericht Hamm befinden. Mit einer Entscheidung sei in den nächsten Wochen zu rechnen, sagt ein Sprecher.

Auch Unterstützer aus dem privaten Umfeld des Inhaftierten sind tätig geworden. Unter anderem soll ein Mitglied einer bekannten Unternehmerfamilie aus dem Kreis Osnabrück, wo der 61-Jährige zuletzt gemeldet war, tätig geworden sein und einen Mittelsmann in Dakar informiert haben, damit dieser bei der deutschen Botschaft in der Angelegenheit vorstellig werde und versuche, Kontakt zum Inhaftierten aufzunehmen.

„Die Mails, die er verschickt hat, waren nicht in Ordnung, das sehe ich auch so. Aber das Vorgehen von Justiz und Ermittlern ist nicht verhältnismäßig“, meint ein Bekannter des Mannes. „Ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, unter welchen Bedingungen er dort im Gefängnis sitzt.“ Auch eine Eingabe an den Petitionsausschuss des Landtages habe es bereits gegeben – ohne Erfolg.

Der 61-Jährige arbeitete von Gambia aus in der Transportbranche. Bei einem Auftrag im Nachbarland Senegal wurde er aufgegriffen und inhaftiert. Er hatte bereits zu Beginn des Verfahrens in Deutschland in U-Haft gesessen, kam aber gegen Meldeauflagen frei. Da er sich daran nicht hielt und nach Afrika absetzte, wurde international nach ihm gefahndet.