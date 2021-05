Vieles spricht dafür. Endlich, endlich will dann das „Wohnzimmer“, Herfords wohl größte und auf jeden Fall neueste Gastronomie, um Punkt 18 Uhr eröffnen. Auf diesen Moment arbeiten der Geschäftsführer und sein 34-köpfiges Team (Küche, Bar, Service, Reinigungspersonal) seit Langem akribisch hin . „Eigentlich sollte es am 26. November losgehen, dann kam der Lockdown.“ Die jahrelange Umbauphase des ehemaligen „Schiller“ hatte das Warten davor bereits zur Geduldsprobe gemacht. Eine komplette Eröffnung wird es am Freitag aber nicht geben.