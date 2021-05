Herford (WB) -

Von Christian Müller, Moritz Winde

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Mittwochnachmittag eine Wohnung in der Obdachlosenunterkunft in Herford gestürmt. Ein 42-Jähriger wurde festgenommen. Er steht in Verdacht, eine Nachbarin bedroht zu haben.