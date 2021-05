Obdachlose und Menschen in sozialen Schwierigkeiten erhalten in Herford ihre Spritze

Herford (WB) -

Von Moritz Winde ,

Wo es sonst nach Essen duftet, ist am Mittwoch Johnson & Johnson serviert worden: Etwa 80 Obdachlose und Menschen in sozialen Schwierigkeiten konnten sich gegen das Coronavirus impfen lassen – und zwar in den Räumen des Herforder Mittagstisches.