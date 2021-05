Attacke auf Bürgermeister-Auto: BGH kassiert Urteil

Alles auf Anfang: Mit der Entscheidung der höchsten deutschen Strafrichter muss der Prozess neu aufgerollt werden – allerdings vor einer anderen Kammer. Der 4. BGH-Strafsenat kritisiert in seiner Begründung – sie liegt dieser Zeitung vor – den vom Landgericht Bielefeld getroffenen Schuldspruch im Hinblick auf die Unterbringungs-Anordnung in der Psychiatrie „Die Anordnung der Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus hat keinen Bestand.