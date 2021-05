„Herforder Aspekte“ zur Rats-Sondersitzung Verhärtete Fronten in der Marta-Frage

Die Fronten sind verhärtet: Wenn am Freitagabend, 21. Mai, in der Sondersitzung des Stadtrats über die künftige Weiterentwicklung des Museums Marta beraten wird, kommt es zum Show-down zwischen Bürgermeister Tim Kähler und Herbert Even von den Grünen. Von Ralf Meistes