Dieses Häuschen bringt Turbo-Internet

Am Freitag schwebte der PoP, den Laien wohl eher als Schaltstelle oder Trafohäuschen bezeichnen würden, am Haken eines Krans an seinen Standort auf einer Wiese an der Ecke Laarer Straße/Hausheider Straße. Damit beginnt der geförderte Ausbau des Glasfasernetzes im Kreis Herford, ein Prozess, dessen Start ins Jahr 2015 zurückreicht. Das Wort „gefördert“ ist hierbei wichtig, denn vielerorts, unter anderem in Herford, verlegen bereits andere Unternehmen (etwa Glasfaser Nordwest) Kabel für das Turbo-Internet. „Die bauen und vermarkten das aber eigenwirtschaftlich. Wir schaffen jetzt die grundlegende Infrastruktur, damit auch die letzten noch unterversorgten Gebiete, also unter 30 MBit/s, erschlossen werden“, erläutert König.