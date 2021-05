Wirklich neu war in der Debatte die Aussage von Herbert Even (Die Grünen), dass CDU und SPD das Marta-Budget in den kommenden Jahren auf 2,3 Millionen Euro deckeln wollen. Das entspricht der derzeitigen finanziellen Unterstützung durch die Stadt. Im Mittelfristplan sollte diese Summe allerdings in den kommenden Jahren auf 2,7 Millionen Euro steigen. Dabei werden die Steigerungen von Personal- und Sachkosten mit einbezogen. Stimmt die genannte Größenordnung, müsste das Museum in den kommenden vier bis fünf Jahren also 400.000 Euro einsparen, rechnete Even vor. Die kleineren Fraktionen um Grüne, Linke, FDP, Bürger für Herford (BfH) und dem Zusammenschluss Herforder Bürger Bündnis (HBB) und Liste 2004 erneuerte den Vorwurf, vom angekündigten Abschied des Marta-Direktors Roland Nachtigäller überrascht worden zu sein. Nachtigäller wird zum Jahresende nach 13 Jahren das Museum an der Goebenstraße verlassen. Das hatten Bürgermeister Tim Kähler und Roland Nachtigäller in einer gemeinsamen Presseerklärung verkündet. Als Begründung für die Beendigung des Vertragsverhältnisses wurden unterschiedliche Vorstellungen zur strategischen Ausrichtung und zu den finanziellen und programmatischen Perspektiven des Museums genannt.