Schläge und Tritte gegen den Kopf

Es ist die zweite Anklage in einem Prozess, in dessen Mittelpunkt der Zusammenstoß zweier Jugendgruppen am 18. Februar 2020 am Jahnstadion steht – den der Pressebericht der Polizei ebenfalls aussparte. Wie berichtet, sollen dort Schüsse aus zwei Reizgaspistolen abgegeben, ein 29-Jähriger von einem Auto erfasst, in die Luft geschleudert und schwer verletzt worden sein. Ein Totschläger, an dem Blut haftet, wurde sichergestellt. Auch mit Messern sollen die Mitglieder zumindest einer Gruppe am Tatort erschienen sein. Die Anklage listet auch Schlagringe, einen Baseballschläger und Pfefferspray auf.