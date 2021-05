Der Abschied in Coronazeiten geht allerdings eher still und leise über die Bühne. „Die obere Etage ist bereits geräumt, wir verkaufen nur noch Restbestände im Erdgeschoss“, sagt Marco Jankoviak. Der Betriebsratsvorsitzende und fast alle seiner knapp 30 Kolleginnen und Kollegen – anfangs waren es mal 50 – müssen sich jetzt einen neuen Job suchen. Nur zwei wechseln in die Saturn-Filiale nach Bad Oeynhausen. „Die Beschäftigten haben eine jeweils sechs oder siebenmonatige Kündigungsfrist“, erläutert Nina Begemann von der Gewerkschaft Verdi.