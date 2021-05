Er möchte eine sogenannte Mehrfachspielhalle betreiben dürfen. Das ist laut Glücksspielstaatsvertrag aber eigentlich untersagt. Beide Seiten werden sich am 16. Juni vor dem Verwaltungsgericht in Minden gegenüberstehen. Eine Mehrfachspielhalle vereint zwei Glückspielsalons unter einem Dach, jedoch räumlich getrennt. Das bedeutet doppelt so viele Automaten an einem Standort. Maximal zwölf sind pro Spielhalle erlaubt. Der Betrieb wird jedoch von den gleichen Mitarbeitern betreut – was Personalkosten reduziert.