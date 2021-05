Auf 1700 Quadratmetern bietet Herforder Recyclingbörse am Standort Kiebitzstraße ihre Waren an – Fest für den 22. August geplant

Herford -

Von Stefan Wolff

Nachdem am Morgen die Feuerwehr die Räume auf den Brandschutz geprüft und ihr OK gegeben hatte, konnte am frühen Donnerstagnachmittag die Recyclingbörse Herford ihren neuen Standort an der Kiebitzstraße 33 für die Kundschaft öffnen.