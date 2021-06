Falls alles so funktioniert wie es die DB Netz AG plant, werden im November 2023 die ersten Sperrbaken aufgestellt, um eine Fahrt durch die neu eingerichtete Baustelle zu verhindern. Nach 41 Monaten Bauzeit, also im Laufe des Jahres 2027, soll der von der Bahn ungenutzte Brückenteil abgerissen und der verbliebene Teil den neuen Rechtsvorschriften entsprechend erneuert und stabilisiert sein. Stadt und Kreis Herford wollen die lange Baustellendauer nutzen, um die Sophienstraße unter der Brücke und an der Kreuzung zur Bünder Straße rundum zu erneuern.