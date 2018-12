Von Thomas Meyer

Das sehr gut besuchte Konzert am Sonntagnachmittag in der Oetinghauser Kirche wartete mit einem etwas anderen Programm auf als in den vergangenen 30 Jahren – so lange tritt der Chor schon ununterbrochen zum Ende des Jahres in Oetinghausen auf. Natürlich brachte der Chor die vielen Besucher in bewährter Weise in Weihnachtsstimmung, hatten die Musiker neben den überwiegend gesungenen maritimen Weihnachtsliedern auch einige neue Seemannslieder aus dem Jahresprogramm für das Konzert ausgewählt.

Durch die unterhaltsame Moderation vom Vorsitzenden und Chorleiter Hans Rodax erhielten auch diese Titel wie »Kleine Café an de Haven«, »Wolken, Wind und Wogen« und »Heimweh nach St. Pauli« einen Bezug zum Fest.

Besondere Klänge mit dem Flageolett gespielt

Begleitet wurde der Chor von der Sailorband mit Conny Rodax, Helma Hoffmann und Monika Mattenklodt, die mit den stimmungsvollen Stücken »Biscaya«, »Vieni sulla barchetta« und »Der Trommelmann« auch solistisch begeisterten. Eine besonders spannende Klangatmosphäre kam beim Traditional »Five o’clock in the morning« auf, das Peter Riekehof sang und Monika Mattenlodt mit dem Flageolett begleitete. »Bei dieser Flöte mit sechs Fingerlöchern handelt es sich um ein typisches Shanty-Instrument«, verriet Hans Rodax.

Gut passte auch die Überleitung von »Masithi«, das auf Xhosa so viel bedeutet wie »Lasst uns singen«, zu »Süßer die Glocken nie klingen«, bei dem das Publikum mitsang. Mit dem Abschlusslied »Leise kommt die Nacht« reichten sich Sänger und Besucher die Hände und bildeten so einen umfassenden Kreis des gegenseitigen Wunsches auf eine gesegnete Weihnacht.