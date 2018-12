Von Siegfried Huss

Gegenüber früheren Jahren war das Konzert diesmal erst ab 19 Uhr (früher 17 Uhr) angestimmt worden. Vorsitzender Martin Oberdiek freute sich in seinem kurzen Willkommensgruß über die wieder sehr zahlreich gekommenen Gäste und wünschte viel Freude und Vergnügen am Konzert. Er versprach: »Das wird heute ein schöner Abend mit zahlreichen klassischen wie neueren Weihnachtsliedern!« Und so kam es auch.

Weihnachts-Klassiker

Der gemischte Chor trug viele bekannte Werke vor: darunter das beliebte Weihnachtslied »Süßer die Glocken«, das »Halleluja« von Mozart oder »Wie soll ich dich empfangen« von Johann Sebastian Bach. Begleitet wurden die Sängerinnen und Sänger dabei von Anna-Maria Pfotenhauer, die zunächst die Orgel und später das Keyboard spielte. Außerdem war Bariton Ulrich Pustlauk mehrfach als Solist zu hören.

Auch internationale und modernere Weihnachtslieder hatte der Chor unter seinem Leiter Stefan Römer einstudiert. Er sang »Joy to the World« aus dem angelsächsischen Raum und das irische »The Lord of the Dance«.

Mitsingen erwünscht

Zwischendurch waren die Zuhörenden eingeladen in die Lieder »Macht hoch die Tür« und »O Heiland reiß die Himmel auf« mit einzustimmen.

Doch es wurde nicht nur gesungen: Erstmals wechselte sich der Chor Freundschaft mit dem Bläserchor »Wiehen Brass« aus dem nah gelegenen Wiehengebirge ab. Die Instrumentalisten spielten unter der Leitung von Ingolf Klockmann beispielsweise »Morgen kommt der Weihnachtsmann« und den Choral »Lobt Gott, ihr Christen«.

Kräftiger Applaus

Pfarrerin Vera Gronemann bereicherte das musikalische Programm um einige Worte zum Advent. Sie beschäftigte sich mit dem Begriff des Zuhause-Seins und Nach-Hause-Kommens. Das Zuhause sei ein Ort, an dem man Zeit mit geliebten Menschen verbringe, aber auch das Gefühl, dass alles da ist, was man als Mensch brauche, sagte sie.

Die Zuhörer belohnten den Gesangverein und den Bläserchor nicht nur am Ende, sondern auch schon zwischendurch mit kräftigem Applaus. Am Ende bat der Chorvorsitzenden sie, vorm Nachhausegehen eine Spende zu hinterlassen. Sie komme der Konfirmandenarbeit der Stephanus-Kirchengemeinde zu Gute.