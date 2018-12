Von Ruth Matthes

Hiddenhausen (WB). Weihnachtszeit ist Bläserzeit. In Schweicheln proben derzeit auch fünf Nachwuchs-Trompeter und ein -Posaunist die traditionsreichen Lieder. »Sie haben Spaß am gemeinsamen Musizieren und wollen bald bei den Großen mitspielen«, sagt Ausbilder Friedhelm Eickmeyer.

Der ehemalige Posaunenchorleiter ist zuversichtlich, dass drei der Elf- und Zwölf-Jährigen schon bei diesem Fest dabei sein werden. »Wir rufen regelmäßig in der Zeitung und im Gemeindebrief zum Mitmachen auf und gehen in die Grundschule, um den Viertklässlern unsere Instrumente vorzustellen«, sagt der 70-Jährige. Dazu nehmen die Bläser alles mit, worauf man blasen kann: vom Gartenschlauch mit Trichter bis zur Tuba. »Wir erklären die Funktion, spielen vor und lassen die Kinder alles ausprobieren«, erzählt Eickmeyer. Im Sommer startete er wieder erfolgreich einen Aufruf.

Kostenloser Unterricht

Zu dem mittlerweile sechsköpfigen Jugendposaunenchor, der in zwei Gruppen im Gemeindehaus unterrichtet wird, gehören auch drei Schüler, die in einer Bläserklasse der Herforder Gymnasien Erfahrungen gesammelt haben oder noch sammeln.

»Der Unterricht ist kostenlos«, erklärt der Ehrenamtliche. »Wir haben ein großes Angebot an guten gebrauchten Instrumenten, die wir gerne an die Kinder verleihen.« Als Gegenleistung dafür verlangt der Chorleiter Verlässlichkeit. »Die jungen Leute müssen schon regelmäßig zum Unterricht und den Proben kommen und gut mit den Leihinstrumenten umgehen«, betont er.

Kein Stress

Den Unterricht geht er gelassen an: »Als ehemaliger Sozialarbeiter habe ich genügend pädagogische Erfahrung«, sagt Eickmeyer. »Ich mache den Jungs keinen Stress. Wir duzen uns und der Respekt kommt ganz von selbst.« Der Übergang in den Erwachsenenchor erfolge fließend. »Zunächst spielen die Jungen nur einige Stücke mit, so dass sie in Ruhe in die Gruppe hineinwachsen können.« Zum Repertoire gehören nicht nur Choräle, sondern auch Spirituals und neuere Lieder.

Unter den Jungbläsern ist auch sein Enkel Jannes (11). Er steht – wie einige seiner Mitspieler – in einer langen Familientradition. Schon der Urgroßvater seines Opas war Bläser.

Ansprechpartner

Außer dem Spaß am Musizieren müssen Interessierte keine besonderen Voraussetzungen erfüllen. Die Grundkenntnisse bringt Eickmeyer ihnen bei. Welches Instrument das richtige ist, hänge von Zahnstellung und Lippenform ab.

Wer bei den Jungbläsern mitmachen möchte – natürlich auch Mädchen – kann sich an Friedhelm Eickmeyer (Telefon 05221/ 63092) oder Sohn Tobias Eickmeyer, Leiter des Posaunenchores, unter 05221/626549 wenden.