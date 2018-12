Gratulation! Sie wurden gerade zum vierten Mal im ersten Durchgang direkt zum Bürgermeister gewählt. Was haben Sie richtig gemacht?

Marian Blachut: Die Verwaltung einer Kommune ist eine ständige Suche nach Kompromissen, die natürlich nicht alle zufrieden stellen können. Umso zufriedener bin ich mit dem Wahlergebnis. Du arbeitest die ganze Zeit für das Vertrauen der Wähler. Sie schätzen effektives Handeln. Ich setze auf den direkten Kontakt zu den Bürgern und versuche auf alle gestellten Fragen – auch die schwierigen – zu antworten.

Wie läuft eine Kommunalwahl in Czechowice ab? Wie viele Parteien treten an?

Blachut: An der Kommunalwahl nahmen Kandidaten nur einer Partei, der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), und drei unparteiischer Gruppen teil, darunter die Vereinigung »Neue Initiative«, deren Präsident bin. Von 21 Mitgliedern des Rates gewann die PiS-Partei nur drei Sitze. 13 gingen an die Neue Initiative.

Wofür steht Ihre Initiative?

Blachut: Die Neue Initiative ist ein überparteilicher Verein, der sich seit Jahren für die bedürftigsten Menschen einsetzt. Wir nehmen an Kommunalwahlen teil, weil uns die Zukunft von Czechowice-Dziedzice am Herzen liegt. Unsere Ziele sind die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde, die Offenheit gegenüber Investoren und die Verbesserung der Lebensqualität der Bewohner

.

Was bewegt Ihre Bürger zurzeit am meisten?

Blachut: Eines der größten Probleme, mit denen Czechowice-Dziedzice zu kämpfen hat, ist die hohe Luftverschmutzung wegen veralteter Heizungsanlagen. Dank finanzieller Unterstützung durch die Gemeinde konnten mittlerweile 500 moderne Heizungsanlagen installiert werden. Weitere Projekte sind der Ausbau der Krippenplätze, der Neubau der Stadtbibliothek als kulturelles Zentrum und der Bau des Bildungszentrums für Ökologie, verbunden mit der Revitalisierung des Czechowicki-Baches.

Wie bewerten Sie die aktuellen politischen Entwicklungen in Deutschland – die Verluste der einst großen Parteien CDU/CSU und SPD und das Erstarken der Rechten?

Blachut: Als Mitglied der lokalen Verwaltung fühle ich mich nicht berechtigt, die politische Situation in Deutschland zu kommentieren. Wie jeder bewusste Bürger bin ich jedoch besorgt über die beunruhigenden Tendenzen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa.

Die Wähler wenden sich von politischen Kräften wie CDU oder SPD ab, die das Fundament der heutigen Demokratie bilden und seit Jahrzehnten für Einheit und Wohlstand in Europa stehen, um nach Alternativen in radikalen oder nationalistischen Gruppen zu suchen. Das muss Anlass zur Sorge geben. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft der EU, ein Garant für Stabilität für die gesamte Gemeinschaft und gleichzeitig der wichtigste Wirtschaftspartner Polens. Darum hoffe ich, dass die politische und wirtschaftliche Situation Deutschlands weiter stabil ist und alle extremistischen Gruppen am Rande der Gesellschaft bleiben, wo ihr Platz ist.

Das deutsch-polnische Verhältnis ist derzeit wegen der umstrittenen Justizreform in Polen und der ablehnenden Haltung gegen die Aufnahme von Flüchtlingen etwas angespannt. Wie beurteilen Sie die Lage?

Blachut: Die Grundlage eines jeden modernen demokratischen Staates ist die Gewaltenteilung. Unabhängige Gerichte und unabhängige Richter sind integrale Bestandteile des Systems. Deshalb sehe ich mit Besorgnis die Turbulenzen bezüglich der Justizreform in unserem Land. Als lokale Regierungsvertreter haben wir darauf leider keinen Einfluss.

Was die Position Polens zur Aufnahme von Flüchtlingen betrifft, so möchte ich darauf hinweisen, dass dies die Position der herrschenden Partei und nicht die der Gesellschaft als Ganzes ist. Persönlich stimme ich eher mit der Position der polnischen katholischen Kirche überein, die besagt, dass Polen den Flüchtlingen, die wirklich zu uns kommen und sich integrieren wollen und Christen sind, eine helfende Hand reichen sollte.