Von Ruth Matthes

Bereits mit vier Jahren erlernte die heute 51-Jährige diese traditionelle Handarbeitstechnik von ihrer Oma Paula. »In meinem Heimatort Breitenbrunn nahe Oberwiesenthal war es damals ganz normal, dass die Mädchen das Klöppeln lernten und die Jungs das Schnitzen. Ich weiß noch, dass ich ganz stolz war, als ich das größere Klöppelkissen meiner vier Jahr älteren Cousine Katrin benutzen durfte«, erinnert sich Reinhold und lächelt.

Mädchen besuchend ie Klöppelschule

In den 1970-er Jahren war es im östlichen Erzgebirge üblich, dass die Mädchen, wenn sie in die Schule kamen, auch ein Jahr die Klöppelschule besuchten. »In der Adventszeit saßen die Menschen zusammen, klöppelten, schnitzten und klönten«, erinnert sich Reinhold. Diese Hutzenabende, wie sie genannt werden, seien immer sehr gemütlich gewesen. »Leider besuchen sich die Leute heute nicht mehr so oft, sie kommunizieren lieber übers Internet oder mit dem Handy«, stellt sie bedauernd fest.

Simone Reinhold, die 1991 in den Westen kam, verbindet bei sich in Oetinghausen Tradition und Moderne: »Ich klöppele oft abends vor dem Fernseher. Das ist Entspannung pur. Dabei kann ich hervorragend abschalten«, sagt sie.

Eine Tatsache, die für den Laien schwer nachvollziehbar ist. Denn blickt man auf das Klöppelkissen vor ihr, so sieht man dort ein undurchschaubares Geflecht von hunderten von Nadeln und mindestens 25 Paar Klöppeln.

Stecknadeln fixieren den Klöppelbrief

Die Klöppel bestehen aus einer Spule, auf die der feine Leinenzwirn aufgewickelt ist, und einem Griff darüber. Mit ihnen werden die Fäden durch Kreuzen und Drehen miteinander verflochten. Die Stecknadeln fixieren den so genannten Klöppelbrief, der das Muster vorgibt, sowie die Klöppelarbeit auf dem Kissen. Sie markieren zudem Anfang und Ende einer Reihe. Das Klöppelkissen ruht auf einem Ständer, der drehbar ist, damit die Kunsthandwerkerin problemlos an einer anderen Stelle fortfahren kann.

Flink kreuzt Reinhold die Hölzchen in ihren Händen, knotet hier und häkelt dort noch eine Perle ein. Unter ihren geschickten Händen entsteht ein Bild mit Engeln, das sie später mit Protektorspray oder Stärke festigt, damit sie es problemlos in ein Fensterdreieck einnähen kann. Das beleuchtete Dreieck ist quasi ein eckiger Schwibbogen.

Ein ähnliches Exemplar ziert die Fensterbank ihres Esszimmers. In seiner Mitte sitzen sich Schnitzer und Klöppelfrau bei der Arbeit gegenüber – ein traditionelles erzgebirgisches Klöppel-Motiv.

Deckchen werden das ganze Jahr über geklöppelt

Die Musterschneiderin kreiert zur Weihnachtszeit aber auch Anhänger in Form von Sternen, Herzen, Pferdchen und Glocken. Im Rest des Jahres fertigt sie Deckchen oder Gardinen, die sie mit Spitzen versieht. Dabei greift sie auf vorgefertigte Muster zurück oder entwirft einfach eigene.

Simone Reinholds Mutter war einige Jahre lang mit ihrer Klöppelkunst beim Kunsthandwerkermarkt in der Markthalle vertreten. Auch sie selbst führt ihr Können gerne vor und gibt es weiter. Wer von ihr den Umgang mit Kissen, Nadeln und Klöppeln lernen will, kann sich ab dem 2. Januar beim HERFORDER KREISBLATT unter Telefon 05221/590814 melden. Interessierte sollten Geduld und Geschicklichkeit mitbringen. Erfahrungen mit anderen Handarbeitstechniken sind hilfreich.