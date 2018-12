Für Andreas Hüffmann (57) ist die Museumsschule, dessen Leiter er ist, eine Herzensangelegenheit. »Ich wünsche mir für das neue Jahr, dass noch mehr Hiddenhauser die Schule besuchen.« Das Museum sei ein solch historisches Kleinod, das mehr Besucher verdient habe.

Wandern mit der Ehefrau

»Hier kann man Geschichte schmecken«, meint Hüffmann. Vor allem wünscht er sich noch mehr Besuche von Grundschulklassen. »Ich hoffe, dass ich gesundheitlich fit bleibe, und die Aufgabe in der Museumsschule so weitermachen kann«, sagt der 57-Jährige. Auf jeden Fall hat er sich vorgenommen, im nächsten Jahr mehr Sport zu treiben. Fußball, laufen und wandern mit der Ehefrau, nennt er seine wichtigsten Ziele.

»Bei meinen Vorsätzen steht auch der Klassiker ganz oben auf der Liste – der Sport«, sagt Jan Westerhold , 29, Baukoordinator bei der Gemeinde Hiddenhausen. Dafür sei in 2018 kaum Zeit geblieben. Er liebe das Mountainbiken. »Ab Frühjahr geht’s wieder los.« Beruflich blickt er voller Erwartung und Vorfreude ins neue Jahr. Erst 2018 ist er Baukoordinator geworden, im neuen Jahr wird die Sanierung der Maschstraße das erste große Projekt sein, das er als Baukoordinator komplett eigenständig begleitet. »Eine echte Herausforderung. Ich hoffe, dass das gut über die Bühne geht«, meint der 29-Jährige.

Auch mal Nein sagen

Christa Gante, 73, Vorsitzende des Heimatvereins Hiddenhausen und sehr engagiert in der Museumsschule und im Senioren- und Behindertenbeirat, hofft, dass sie in 2019 so fit bleibt, wie sie heute ist. »Bei mir ist alles gut, auch privat. Ich muss auch niemanden pflegen«, beschreibt sie ihre Situation. Und sie möchte sich weiterhin ehrenamtlich engagieren. Das macht ihr Spaß. Für das neue Jahr allerdings hat sie sich vorgenommen, dass sie auch mal Nein sagen möchte. »Was die Ehrenämter in Hiddenhausen angeht, müssten jetzt auch mal die Jüngeren nachrücken.«

Manuela Schock , 58, Leiterin des Hauses Stephanus, hat ein Jahr mit Bauarbeiten in dem Alten- und Pflegeheim hinter sich. »Für das nächste Jahr wünsche ich mir einfach ein bisschen Ruhe«, sagt Schock und meint damit das Ende der Bauarbeiten. Außerdem wünscht sie sich, dass »ihr« Haus so gute Voraussetzungen bieten kann, dass mehr Pflegekräfte den Weg dorthin finden.

Auch bei Problemen lachen

Vorsätze für das neue Jahr »habe ich grundsätzlich nicht. Das bedeutet zu viel Druck.«. Manuela Schock wünscht sich, dass sie gesund und agil bleibt, auch, damit sie ihren Job noch lange weitermachen kann. »Ich schaue immer, was mir begegnet und versuche dann, alles so positiv wie möglich zu gestalten«, meint die Heimleiterin. »Ich möchte meinen Humor behalten und auch in schwierigen Situationen lachen können.«

Christian Grube, 63, vom Kulturamt der Gemeinde Hiddenhausen, betrachtet den Jahreswechsel sehr nüchtern. »Silvester fällt bei mir aus, Vorsätze habe ich auch nicht«, sagt Grube. Er lebe sozusagen in den Tag hinein und mache grundsätzlich keine Pläne für die Zukunft. »Natürlich möchte ich gesund bleiben, aber das sagt ja jeder«, schmunzelt er. Eines allerdings wünscht er sich für das neue Jahr dann aber doch: »Meine Tochter bekommt im Frühjahr ihr zweites Kind. Und ich wünsche mir, das alles so läuft, dass dieses Kind optimistisch in die Zukunft blicken kann,« sagt Christian Grube.