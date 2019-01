Von Ruth Matthes

Hiddenhausen (WB). In der dunklen Jahreszeit, wenn es draußen feucht und kalt ist, sucht sich so mancher ein gemütliches Plätzchen am Ofen. »Das ist genau die richtige Zeit, um kreativ zu werden«, ist Anna von Consbruch sicher. Anregung für Bastel- und Handarbeiten erhalten die Besucher der Kreativen Sonntage, zu denen das Café Alte Werkstatt ab 6. Januar wieder einlädt.