Hiddenhausen (WB). Der SPD-Gemeindeverband Hiddenhausen feiert am Samstag, 19. Januar, 18 Uhr, seinen 50. Geburtstag. In der Mensa der Olof-Palme-Gesamtschule wird dieses Jubiläum von 18 Uhr an mit Vereinen, Freunden, und Genossen begangen. Im Rahmen des alljährlichen Kohlessens hat der Verband das Programm geplant, als Gastredner wird Franz Müntefering dabei sein. Der SPD-Politiker war 38 Jahre im Bundestag (unterbrochen von sechs Jahren im Landtag). Er war SPD-Bundesvorsitzender, Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen im ersten Kabinett Schröder und Vizekanzler und Bundesminister für Arbeit und Soziales im ersten Kabinett Merkel. Seit 2013 ist er nicht mehr im Bundestag, aber politisch mit Vorträgen und Büchern weiterhin aktiv.