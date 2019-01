Der Rathausplatz in Lippinghausen: Hier soll am 6. Juli von 15 bis 19 Uhr wieder ein Sommerfest gefeiert werden. Die Aktionsgruppe »Miteinander-Treff Lippinghausen« hat mit den Vorbereitungen begonnen und sucht noch Mitstreiter. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Hiddenhausen (WB). Es soll ein Ereignis für alle Menschen der Großgemeinde sein. Jeder ist eingeladen und hat die Möglichkeit, sich einzubringen und Teil dieses Gemeinschaftsprojekts zu sein. Die Planungen für das Sommerfest auf dem Rathausplatz in Lippinghausen am Samstag, 6. Juli, von 15 bis 19 Uhr laufen an.