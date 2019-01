Diese Visualisierung zeigt rechts das künftige Edeka-Gebäude an der Löhner Straße in Eilshausen, links das geplante Fachmarktzentrum. Foto: Profilia

Von Ruth Matthes

Hiddenhausen (WB). Fast sechs Jahre ist es her, dass sich der Gemeindeentwicklungsausschuss erstmals mit dem Edeka-Neubau an der Löhner Straße in Eilshausen beschäftigt hat. Ende Dezember ist nun die Baugenehmigung erteilt worden. »In der nächsten Woche beginnen die Bauarbeiten«, kündigt Investor Peter Wehrmann an.