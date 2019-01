Den Hof Dunkelau am Sportplatzweg in Hiddenhausen sowie das angrenzende Feld hat die Gemeinde Ende 2018 von der Erbengemeinschaft gekauft. Foto: Ruth Matthes

Hiddenhausen (WB/rkl). Es tut sich wieder was im Ortsteil Hiddenhausen: Nachdem die Gemeinde nach Bürgerprotesten von der Bebauung eines Teils des Sportplatzes am Schlatt Abstand genommen hat, überlegen Rat und Verwaltung nun, am nahe gelegenen Sportplatzweg eine Bauzeile zu schaffen. Wie Bürgermeister Ulrich Rolfsmeyer auf Anfrage mitteilte, hat die Gemeinde den leer stehenden Hof Dunkelau an der Löhner Straße, Ecke Sportplatzweg von der Erbengemeinschaft gekauft.