Von Sophie Hoffmeier

»Wie alt die Kirche ist? Da müssen Sie mir schon sagen welchen Stein Sie meinen«, erklärte Pastor Ulrich Rottschäfer. Er ist Experte für das geschichtsträchtige Gebäude im Herzen von Hiddenhausen. Mehr als 30 Jahre hat er dort gepredigt. Im Vorfeld musste er sich deswegen auch nicht noch extra in die Geschichte einlesen. »Ich habe das einfach verinnerlicht«, berichtete er. Der Vorschlag für das Thema kam von Erzählcafé-Besucherin Renate Baier, die auf die Schönheit der Kirche aufmerksam machen wollte. »Das hier ist sicherlich ein Ort, wo über 1000 Jahre Gottesdienst gehalten wird«, stellte Rottschäfer das Gebäude vor, nachdem die mehr als 30 Besucher in den Reihen im vorderen Teil Kirche Platz genommen hatten.

Burgundischen Namenspatron festgelegt

Ihren Namen hat die Kirche von dem Ritter Gangolf. Die Herforder Äbtissin legte einen burgundischen Namenspatron fest, um den Kaiser zu ehren, dem sie unterstand. Eine Figur des Edelmannes schmückt bis heute den Altar. In seinem Vortrag nahm Rottschäfer die Besucher mit auf eine Reise durch die Jahrhunderte und erklärte sehr anschaulich, welche Veränderungen die Kirche durchlaufen hat. Der Turm der Kirche wurde 1350 gebaut und war ursprünglich einmal der Wehrturm des Gutes Hiddenhausen gegen die Lipper – noch ohne Helm und Glocken. Die älteste Glocke stammt aus dem Jahr 1509. Damit konnte die Gemeinde 2009 500-jähriges Jubiläum ihrer Marienglocke aus Bronze feiern.

Die zweite Glocke ist eine Stiftung von Gut Hiddenhausen und Gut Bustedt. Sie geht auf das Jahr 1973 zurück. Komplementiert wird das Glockentrio durch eine 20-Zentner-Glocke aus dem Jahr 1957. Eine der Besucherinnen des Erzählcafés konnte sich sogar noch erinnern, wie die Glocke in die Kirche eingesetzt wurde. Obwohl es sich um zwei Bronzeglocken und eine Stahlglocke handelt, ist dem Klang der Unterschied nicht anzuhören. Durch ihre Strohdecke verfügt die Kirche über eine besonders gute Akustik im Inneren.

Der Sockel steht für das Irdische

Um 1500 erfolgte der Saalbau mit dem Kirchenschiff. Dieser hatte zu Beginn noch eine Kastenform. Der große Bogen mit dem Altarraum kam erst später dazu. Damals änderte sich die gesamte Ausrichtung der Kirche. Zuvor war noch die Kanzel anstelle des Altares im Zentrum der Aufmerksamkeit. Bis 1911 führte der Weg zu Empore über eine Steintreppe. Besonders interessant wurde es, als Rottschäfer auf die Bedeutung des Inventars zu sprechen kam.

So erfuhren die Besucher, dass das Taufbecken eine Predigt abbildet. Vom Sockel, der für das Irdische steht, über gebärende Frauen, bis hin zu einer Taube, dem Zeichen der Ewigkeit, ist hier das gesamte Leben des Menschen visualisiert. Am 9. Februar geht es mit dem Erzählcafé weiter. Dann steht der Besuch im Gerbereimuseum in Enger an, wo sich die Teilnehmer das Gerberhandwerk ansehen.