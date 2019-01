Die Vorsitzende des SPD-Gemeindeverbandes Christiane Möller-Bach und ihre Stellvertreter Ulrich Ewering (links) und Andreas Hüffmann blicken in der Jubiläumsveranstaltung am 19. Januar auf 50 Jahre SPD-Gemeindeverband zurück.

Von Ruth Matthes

Hiddenhausen (WB). Ende der 1960er Jahre entschloss sich das Land Nordrhein-Westfalen zu einer umfassenden Gebietsreform. So entstand 1969 die Gemeinde Hiddenhausen aus sechs eigenständigen Dörfern – und mit ihr der SPD-Gemeindeverband.

»Als unsere Vorgänger am 11. Dezember 1968 den Gemeindeverband gründeten, war noch unklar, ob neben Hiddenhausen, Eilshausen, Lippinghausen, Oetinghausen und Sundern auch Schweicheln Teil der Großgemeinde würde«, blickt der stellvertretende Vorsitzende des Gemeindeverbandes, Ulrich Ewering, zurück.

Viele Eifersüchteleien

Alt-Bürgermeister und Gründungsmitglied Harry Rieso erinnert sich, dass die Schweichelner zuerst lieber zu Herford gehören wollten, »aber ohne Schweicheln ging es aufgrund der Einwohnerzahl nicht«. Um die Schweichelner für sich zu gewinnen, wurde ihnen ein Freibad versprochen. »Danach gab es natürlich Theater«, berichtet Rieso weiter. »Zu Recht. Das Freibad wurde nicht gebaut. Es hat viel Energie gekostet, Schweicheln immer wieder zu überzeugen.«

»Anfangs gab es viele Eifersüchteleien unter den Ortsteilen«, sagt auch Ewering. Daher war es naheliegend, dass Kurt Heidhölter aus Schweicheln-Bermbeck, der von den zwölf Gründungsmitgliedern zum ersten Vorsitzenden des Verbandes gewählt wurde, die Gründungskonferenz mit dem Bekenntnis schloss, dass der Gemeindeverband die Interessen der neuen Gemeinde Hiddenhausen vertreten werde und bestrebt sei, »egoistische Dorfpolitik zu verhindern«. Heithölters Ziel habe man auch umsetzen können, urteilt seine heutige Nachfolgerin Christiane Möller-Bach. Mittlerweile seien die Dörfer zu einer Kommune zusammengewachsen, die dennoch die Eigenständigkeit ihrer Teile im Blick habe.

SPD ist größte Fraktion

Die Satzung des neuen Verbandes trat zum 1. Januar 1969 in Kraft. Höchstes Organ ist danach die Delegiertenversammlung, die mindestens einmal jährlich zusammentreten muss. Die Delegierten werden von den einzelnen Ortsvereinen gewählt.

Heidhölter blickte damals – angesichts der SPD-Mehrheit in allen Räten – zuversichtlich auf die ersten Kommunalwahlen im März 1969. Und er sollte Recht behalten: Die Wahlen gewann die SPD mit einer absoluten Mehrheit von 58,33 Prozent. Die CDU kam auf 37,72, die FDP auf 3,95 Prozent.

Die Vorbereitung der Wahlen und die Nominierung der Kandidaten – nach denen die SPD stets die größte Fraktion darstellte – sind seither einer der Schwerpunkte der Arbeit des Gemeindeverbandes. »Wie bei den Bürgermeistern, so herrschte auch bei den Gemeindeverbandsvorsitzenden große Kontinuität«, sagt Ewering. Auf Heidhölter folgte 1971 Günter Meyer zur Heide, 1974 Harry Rieso, 1979 Ulrich Ewering und 1990 Karl-Heinz Heibrock. Seit 2014 leitet Christiane Möller-Bach den Verband.

Sechs aktive Ortsvereine

Zu dessen Aufgaben gehört auch die Unterstützung der Ortsvereine zum Beispiel bei politischen Veranstaltungen. »Außerdem bereiten wir kommunalpolitische Anträge in Arbeitsgruppen gemeinsam mit der Fraktion vor«, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Andreas Hüffmann. Er leitet die AG Bildung/lebenslanges Lernen, Hans-Ulrich Läge die AG Zusammenleben der Generationen/Leben und Wohnen im Alter, Henrik Franke die AG Umwelt/Wirtschaft.

»Wir freuen uns, im Jubiläumsjahr noch sechs aktive Ortsvereine zu haben, in denen auch junge Leute mitarbeiten«, sagt Möller-Bach. Die Mitgliederzahlen seien allerdings von 500 Genossen in den 1970-er Jahren auf aktuell 235 gesunken.

Gesamtschule und Kinderhäuser

Zu den wichtigsten Errungenschaften der letzten 50 Jahre zählt sie den Bau der Olof-Palme-Gesamtschule, an der alle Abschlüsse erreicht werden können. Hervorzuheben sei auch die Gründung der Schulkinderhäuser in den 1980-er Jahren. Später sei daraus der offene Ganztag hervorgegangen. Zudem habe die SPD eine Sozialplanung aufgelegt, in deren Zuge auch das Haus Stephanus entstand.

Die Jubiläumsveranstaltung beginnt am Samstag, 19. Januar, um 18 Uhr in der Mensa der Olof-Palme-Gesamtschule. Festgast ist der ehemalige Bundes-Arbeitsminister Franz Müntefering.