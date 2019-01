Sturmböen haben einen Ampelmast an der Ausfahrt der A30 in HIddenhausen/Bünde verdreht. Er muss ausgetauscht werden. Foto: Polizei

Hiddenhausen/Bünde (WB). Für Verwirrung bei einigen Autofahrern sorgt derzeit die Situation an der Ausfahrt der Autobahn 30 in Hiddenhausen/Bünde. Dort hat der Sturm der vergangenen Tage einen Ampelmast an der Bünder Straße verdreht.