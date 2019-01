Von Stefan Wolff

Natürlich war dieser Satz mit einem Augenzwinkern versehen. Der ehemalige Bundesarbeitsminister war Gastredner des Festakts, mit dem die Sozialdemokraten der Großgemeinde am Samstagabend die Gründung ihres Gemeindeverbands vor genau 50 Jahren feierten.

Knapp 200 Gäste konnten die SPD-Vorsitzende Christiane Möller-Bach und ihr Stellvertreter Andreas Hüffmann aus diesem Anlass in der Mensa der Olof-Palme-Gesamtschule begrüßen. Für die musikalische Untermalung der Feier sorgte das Duo »Fortezza« mit Sandra Faryn und Anette Klee, für die Moderation Markus Knoblich vom Radio Lippe.

Rückblick auf 50 Jahre Basisarbeit

Bevor aber Franz Müntefering das Wort bekam, hatten ehemalige und noch aktive Kommunalpolitiker aus den Reihen der SPD Hiddenhausen Gelegenheit, auf die vergangenen fünf Jahrzehnte zurückzublicken. Den Anfang machten die Gründungsmitglieder Gerhard Stockhecke (81) und Helmut Greife (86).

»Zuerst mussten wir uns kennenlernen. Und es gab viele Themen zu diskutieren«, erinnerte Gerhard Stockhecke an die Anfänge der Partei. »Zwei Abende in der Woche haben wir uns getroffen und die Zukunft diskutiert. Das hat gut geklappt.« Was das besondere am Gemeindeverband Hiddenhausen sei, wollte dann Markus Knoblich vom Bundestagabgeordneten Stefan Schwartze wissen.

»Jeder Ortsverein hat eine hohe Eigenständigkeit und ist in seinem Dorf verwachsen«, hatte der Politiker, der in Vlotho wohnt, beobachten können. Besonders lobte er die Tradition des »Roten Grills«, der es den Sozialdemokraten erlauben würde, mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Beim »Roten Grill« kommen auf Einladung der SPD Nachbarschaften zusammen, um bei Getränken und Bratwurst über die aktuelle Lage vor Ort zu sprechen.

Genossen setzen auf Kontinuität

Von Erfolgen der SPD Hiddenhausen berichtete Bürgermeister Ulrich Rolfsmeyer. So nannte er unter anderen das Förderprogramm »Jung kauft Alt«, das junge Familien in die Großgemeinde brächte, und das auch schon das Interesse des Bundesbauministeriums geweckt habe. Mit fünf Bürgermeistern und sechs Gemeindeverbandsvorsitzenden in 50 Jahren zeichne die Partei schließlich auch eine hohe Kontinuität aus, so das Gemeindeoberhaupt.

Mit einem flammenden Plädoyer für die Demokratie in Deutschland beendete dann Franz Müntefering die Feier. Er erinnerte an die ersten freien, gleichen und geheimen Wahlen in Deutschland, die auf den Tag genau vor 100 Jahren stattgefunden hätten, und auch an das Godesberger Programm von 1959. Mit diesem habe die SPD festgelegt, dass freie Gemeinden für das Gelingen der Demokratie in Deutschland unerlässlich sein. Drei altgedienten Sozialdemokraten aus Hiddenhausen dankte er persönlich für ihr demokratisches Engagement: Harry Rieso, Karl-Heinz Heibrock und Günter Meyer zur Heide.