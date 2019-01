Hiddenhausen (wst). Zwei großartige Stimmen haben am Freitagabend rund 200 Zuhörer in der Evangelischen Kirche Eilshausen begeistert. Denn mit einem abwechslungsreichen Repertoire, das neben beliebten Schlagern und Opern Arien auch Lieder aus Filmen und Musicals umfasste, war das Duo »Tenöre 4 You« mit Toni Di Napoli und Pietro Pato nach Hiddenhausen gekommen und sorgte für einen unterhaltsamen Abend.

Während im Hintergrund Filmszene oder Reiseeindrücke über die Leinwand flimmerten, nahmen die beiden Sänger das Publikum auf eine Reise durch die unterschiedlichsten Musik-Genres mit.

Als Duo oder auch als Solisten verstanden sie es dabei, mit ihren ausdrucksvollen Stimmen die Zuhörer für sich einzunehmen. Davon zeugten auch die Bravo-Rufe aus dem Publikum, die ihren Auftritt begleiteten. Auf dem Programm der beiden Tenöre standen gefühlvolle Liebeslieder wie »Falling in love with you« von Elvis Presley, »Unchained Melody« aus dem Film »Ghost« oder »My heart will go on« von Céline Dion. Emotional wurde es auch, als Pietro Pato sein Lieblingslied sang: »You raise my heart«.

Ein Höhepunkt war die Arie »Nessun dorma« aus der Oper »Turandot«, die Toni Di Napoli mit großer Inbrunst vortrug. Lust auf eine Reise nach Italien weckten die »Tenöre 4 You« mit »Thats amore« und »Buona Sera«.

Auch dank der charmanten Moderation durch Toni Di Napoli sprang bereits zu Beginn des Konzerts der Funke zum Publikum über. So wollten die beiden Tenöre ihre Auftritt in Eilshausen mit dem Klassiker des Abschiednehmens »Time to say goodbye« nehmen, doch ihre Zuhörer, die es danach nicht mehr auf den Bänken hielt, ließen sie erst nach zwei Zugaben gehen.