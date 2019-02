Von Ruth Matthes

Hiddenhausen (WB). Wenn sie kommen, ist ein volles Haus garantiert. Am Samstag, 4. Mai, sind die Improvisationskünstler der »Springmaus« zu Gast in der OPG-Aula. Neben ihrem Auftritt lockt die Reihe »Kultur in der Provinz« im Frühjahr und Sommer mit fünf weiteren Veranstaltungen.

Das Springmaus-Theater beschäftigt sich diesmal mit dem Thema Kollegen. »Auf der Arbeit gibt es zwei Sorten davon«, so die Kabarettisten. »Die einen, die unverhohlen anderer Leute Joghurt aus dem Kühlschrank verspeisen. Und die anderen, die gern helfen und immer für einen da sind – auch dann, wenn gar keine Hilfe erforderlich ist und man lieber in Ruhe arbeiten würde. Es gibt also die nervigen und – die noch nervigeren. Und vom Chef ganz zu schweigen… Oder gibt es sie doch? Die Kollegen, mit denen man gern zusammenarbeitet?«, fragen die Kabarettisten.

Verbaler »Bullshit«

In ihrem neuen Programm ergründen sie die Höhen und Tiefen der Arbeitswelt. Ob als Handwerker oder Feuerwehrfrau, ob im Büro oder auf der Baustelle, sie bleiben dabei vor allem eins: »Total kollegial!«

Die These »Bullshit ist kein Dünger« stellt am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr Kabarettist Frederic Hormuth in der Kleinkunstbühne auf. »Überall wird so viel Mist geredet«, stöhnt er. »Trump twittert, Gauland giftet, Naidoo nölt und im Radio ist noch immer andauernd dieser Seitenbacher!« Hormuth findet den Bullshit überall. Bei der Bundeswehr, im Krankenhaus, im Fußball, im Kabarett und zu Hause.

Zaubershow

Musikfreunde kennen ihn als Solo-Oboisten der NWD-Philharmonie: Doch Joachim Rau hat noch andere Talente. Am Freitag, 24. Mai, steht er um 20 Uhr als Zauberer Jora auf der Kleinkunstbühne. In seinem Programm »Von der Kunst, an das Unmögliche zu glauben« verbindet er kunstvolle Erzählungen und originelle Zauberkunst zu Geschichten, deren Magie im wahrsten Sinne des Wortes spürbar wird.

Gleich drei Ausstellungen sind im Frühjahr und Sommer zu sehen. Den Anfang macht am Freitag, 5. April, um 19 Uhr, Mona Selje . Sie gewährt den Besuchern unter dem Titel »Bühnenmalerei ist keine Hexerei« Einblicke in die geheimnisvolle Welt hinter den Kulissen eines Theaters. Selje hat im Stadttheater Bielefeld eine Ausbildung zur Bühnenmalerin/-plastikerin abgeschlossen. »Der Entstehungsprozess der Kulissen war ein beeindruckendes Erlebnis, manchmal fast wie Hexerei«, erzählt sie. In der Ausstellung zeigt sie Übungsbilder – 2,50 Meter hoch –, die sie als Bühnenmalerlehrling anfertigt hat. Zudem erklärt sie Malereitechniken in Textform und veranschaulicht diese mit Fotos.

Experiment und Fotografie

Ihr folgt am 17. Mai, 19 Uhr, Anke Käller . »Mein Leben lang hat mich der Reiz des kreativen Ausdrucks begleitet und zu vielfältigen Experimenten angeregt«, sagt sie. Das Experimentieren mit Acrylfarben in Verbindung mit vielen verschiedenen Materialien betreibt sie seit Jahren. Die Ergebnisse sind bis 19. Juni zu sehen.

Dritter im Bund ist Martin Kretzschmann . Er studiert Fotografie an der FH Dortmund. Seine Leidenschaft sind die Modefotografie und das Compositing, die Zusammenstellung mehrerer Elemente zu einem Bild.

Karten gibt es im Bürgerbüro (Telefon 05221/964200), in der Buchhandlung Auslese in Herford und bei Büro Schultz in Enger.