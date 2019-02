Von Ruth Matthes

Hiddenhausen (WB). Das Hotel Freihof hat seinen vierten Stern erhalten. Damit ist das 42 Zimmer umfassende Haus in Schweicheln – nach dem Hotel Waldesrand in Herford und dem Best Western in Vlotho-Bonneberg – das dritte seiner Art im Kreis Herford. Die Inhaber-Familie Stranghöner hat dafür seit 1974 kontinuierlich an ihrem Angebot und Service gearbeitet.