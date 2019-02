Im Dachgeschoss dieses Mehrfamilienhauses am Max-Frisch-Weg in Hiddenhausen ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Vier Menschen wurden bei dem Brand verletzt. Foto: Peter Monke

Von Peter Monke

Hiddenhausen (WB). Bei einem Wohnungsbrand am Max-Frisch-Weg sind am Samstagnachmittag vier Menschen verletzt worden. Ein Kind (2) erlitt schwere Brandverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber nach Hamm in eine Spezialklinik geflogen werden. Es schwebt nach erfolgreicher Operation aber nicht mehr in Lebensgefahr.