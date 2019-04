Als Kreisschützenkönigin bekam Conny Martens auch ein Abzeichen für ihre Uniform. »Ich muss das jetzt mal auf meine Jacke nähen, die ersten Schützenfeste stehen vor der Tür.« 28 Vereine und Feste wird Martens in den nächsten Monaten besuchen. Foto: Joschka Brings

Von Joschka Brings

Hiddenhausen (WB). »Ich war schon mit zwei Jahren auf meinem ersten Schützenfest«, lacht Conny Martens. »Im grün-weißen Strampler auf Opas Arm.« Die Liebe für das Vereinsleben liegt der amtierenden Kreisschützenkönigin also im Blut. In dieser Saison hat die Majestät zahlreiche Termine zu bewältigen.

Durch ihre Eltern, die in den Sechzigern nach Hiddenhausen ziehen, kommt sie früh in Kontakt mit den Schützen der SG Hiddenhausen. Sie wird Kinderkönigin, malt als Jugendliche mit Filzstiften Plakate für den Verein und nimmt an Schießwettbewerben mit dem Luftgewehr teil, bis sich die Mannschaft auflöst. Conny Martens liebt von klein auf das Schützenleben.

Die ruhige Hand beim Zielen und Treffen hat sie auch Jahre später nicht verloren, wie sie beim Kreiskönigsschießen im März beweist: Conny Martens wird mit 93 Ringen Kreisschützenkönigin .

Training in Enger zahlt sich aus

»Ich bin zum Training immer mit meinem Trainer Kurt Doering nach Enger gefahren«, erzählt sie. Dank Rudi Tamme konnte sie sich auf der dortigen Anlage auf den Wettbewerb gut vorbereiten.

Seit dem Kreiskönigsball steht nun der Pokal mit der Inschrift »Kreiskönig 2019« bei Conny Martens im Regal . Aber warum Kreiskönig und nicht Kreiskönigin? »Der Pokal war eben schon fertig, bevor das Ergebnis stattfand«, sagt sie. »Ob König oder Königin – ich habe damit kein Problem.«

Der Aufnäher für die Uniform wurde für die weibliche Form angepasst, und auch sonst seien die Schützenvereine im Kreis in der Gleichberechtigung längst nicht so verstaubt, wie mancher glauben mag. »Beim Kreiskönigsschießen waren wir zur Hälfte Frauen«, sagt Martens. »Ich bin auch nicht die erste Kreisschützenkönigin.«

Viele weibliche Majestäten

Diskussionen um Frauen in Uniform oder als Teilnehmer bei Königsschießen gab es in Hiddenhausen nie. »Wir Frauen waren sowieso schon immer da. Irgendwann in den Achtzigern haben wir dann beschlossen, ab jetzt auch Uniformen zu tragen.«

In dieser Saison sind drei von vier Majestäten aus der Gemeinde weiblich, neben Conny Martens sind das Sabine Philipp vom SV Schweicheln und Erika Bützer vom SV Oetinghausen. »Wir hatten beim Gemeindekönigsschießen viel Spaß mit unserem ›Hahn im Korb‹ Ralf Eggersmann aus Eilshausen«, lacht die Kreisschützenkönigin.

Viele Termine zu absolvieren

Auch sonst merkt man ihr den Spaß und die Vorfreude an, wenn sie die lange Liste mit ihren nächsten Terminen aufzählt. Planung, Vorbereitung und Durchführung des Hiddenhauser Schützenfests am 15. und 16. Juni auf dem Hof der Familie Fleer, Vereinsaktivitäten und jetzt auch noch die Einladungen als Kreisschützenkönigin.

»Theoretisch müsste ich 28 Schützenfeste besuchen, an manchen Tagen finden bis zu drei Feste gleichzeitig statt.« Wo andere in Stress kommen würden, freut sich Conny Martens auf tolle Begegnungen und Erlebnisse. Ihr Partner, selbst Schütze in Eilshausen, stärke ihr den Rücken.

Als nächstes Landeskönigin?

Den Vereinstrubel und viele Termine ist sie schon lange gewöhnt: Als Beisitzerin, Pressewartin, Schriftführerin oder Kinderhofbetreuerin in der SG Hiddenhausen ist sie seit Jahren umtriebig und engagiert.

Als Kreisschützenkönigin wird Conny Martens im Oktober auch den 70. Westfälischen Schützentag in Herford begleiten – und beim dort stattfindenden Wettbewerb Landeskönigin werden? »Man kann nie wissen. Ich habe mir keine Ziele gesteckt«, sagt die Majestät. »Andererseits: Mein Erfolg auf Kreisebene war auch nicht geplant.«