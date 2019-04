Die Liste wird schnell länger: Manuela Schock, Leiterin des Hauses Stephanus, hat sich mit einigen Ehepaaren Gedanken über mögliche Ausflugsziele gemacht. Klaus Rieke (rechts) und Hans-Werner Lück von der Ruth-und-Willi-Biermann-Stiftung unterstützen das Projekt »Tapetenwechsel« mit 3000 Euro Fördergeld. Am 13. Juni geht es in den Herforder Tierpark. Foto: Raphael Steffen

Von Raphael Steffen

»Tapetenwechsel«

Cuxhaven ist vielleicht doch etwas zu weit, aber Manuela Schock schreibt es jedenfalls mit auf. Vor der Leiterin des Hauses Stephanus sitzen acht ältere Ehepaare, von denen je eine Person im Heim lebt. Viele von ihnen wünschen sich, mit ihrem Partner noch einmal einen Ausflug zu unternehmen. Es muss nichts Großes sein. Vielleicht ein Spaziergang am Hücker Moor oder ein Konzert in der Bielefelder Oetker-Halle.

»Tapetenwechsel« soll das ändern. Das Projekt verspricht, »eine Pause vom Alltag zu nehmen«. Das ist leichter gesagt als getan. Eine Betreuungskraft muss mitfahren. Rollstuhlfahrer sind auf Taxen oder Busse angewiesen. Und die sind teuer.

Unterstützung durch Stiftung

Die Ruth-und-Willi-Biermann-Stiftung aus Enger unterstützt deshalb die Pläne der Stephanus-Bewohner mit 3000 Euro, um wenigstens die Fahrtkosten zu übernehmen. »Wir finanzieren verschiedene soziale Projekte, vor allem in der Seniorenhilfe und der Kinderkrebshilfe«, sagt der Vorstandsvorsitzende Klaus Rieke. Als Hausleiterin Schock ihn um eine Spende bat, sagte er zu: »Es ist wichtig für die Bewohner, mal rauszukommen.«

Schock hat eine Flipchart aufgefahren und zückt den Filzstift. »Wohin möchten Sie?« Während die einen noch unschlüssig mit den Schultern zucken, machen die anderen schon erste Vorschläge. Schock notiert: Tierpark Herford. Osnabrücker Zoo. Kurpark Bad Oeynhausen. Obersee. Dümmer. Nach und nach kommt eine eifrige Diskussion in Gang.

Cuxhaven ist weit

Bei einigen kommen Erinnerungen hoch, auch Wehmut. »Wir waren immer in der Schweiz«, erzählt eine Frau. Und dann sagt einer: »Am liebsten nach Cuxhaven.« Ja, Cuxhaven ist schön. Viel Zuspruch rund um den Tisch. Schock zweifelt, notiert es aber doch. Bis zur Nordsee, das würde ziemlich teuer. Sie hat eher an Nahziele gedacht.

Immerhin, als sich die Runde auflöst, sind zwei Termine und Ziele schon festgezurrt. Am 25. Juni geht es nach Bad Salzuflen. Und am 13. Juni in den Herforder Tierpark. Sieben Paare haben sich dafür gemeldet. Sie fahren an einem Donnerstag, auf Anregung eines Herrn. Der freut sich aus einem bestimmten Grund: »Donnerstags gibt’s da immer Pickert.«