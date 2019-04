Von Stefan Wolff

Denn die neun Musikerinnen und Musiker des Ensembles »Passpartout« aus Vlotho, die unter Leitung von Peter Ausländer auftraten, nutzen zum Teil sehr ungewöhnliche, bisher unerhörte Klangkörper und sorgten so für ein ganz besonderes Musikerlebnis.

Instrumente aus Holz

Im Mittelpunkt des Konzertes stand die »Neue Musik«, die, so Peter Ausländer, von 1900 bis in die Gegenwart hinein immer wieder für Aufregung unter Kritikern und Hörern sorge, und natürlich das Holz. Und diesen natürlichen Werkstoff nutzen die Ensemble-Mitglieder nicht nur in Form von Flöten oder Trommeln, sie musizierten auch mit anderen hölzernen Gegenständen, die man so noch nicht gehört hatte.

So eröffneten sie das Konzert mit der Uraufführung eines Stücks für »gestimmte Zaunpfosten und holzige Stimmen«. Ungewöhnlich waren auch die nächsten Instrumente, die Peter Ausländer danach unter dem Publikum verteilte.

Klangfüllendes Papier

Jeder der etwa 30 Zuhörer bekam von ihm ein Blatt Papier. Und dann durften sie erfahren, dass in diesem Blatt, das auch einmal Holz gewesen war, eine große Klangfülle steckte. Dem Beispiel Peter Ausländers folgend zerknüllten die Anwesenden ihr Papier, raschelten damit, schlugen und zerrissen es, bis sie es dann schließlich zu Boden fallen ließen.

»Die Hierarchie des Orchesters« stellte der Komponist Mathias Spahlinger mit seinem Stück »Endlos Kontinuum« in Frage, so Ausländer. Für die Besucher des Holzhandwerksmuseums spielte es das Ensemble »Passpartout« auf den bereits gehörten Zaunpfählen. »Jeder hat nur drei Töne, tief, mittel, hoch, die in einer bestimmten Reihenfolge gespielt werden. So wird ein Zustand hergestellt, ohne Höhepunkt und ohne Ende«, erläuterte Ausländer die Absicht des Komponisten.

Einsatz des Publikums

Der »Rundgang eines gegenläufigen Paares« führte den Musiker und seine Frau Tina von Behren-Ausländer dann von einem Winkel des Museums in den anderen. In dem einen Winkel blies er in eine Flöte, die Trommel schlug sie in einem anderen. Die Natur der Töne lernten die Zuhörer dankt des Einsatzes des Ensembles an diesem Abend auch kennen. So können sie unter anderen selbsttönend und als ganzes einen Ton erzeugen, wie das Xylophon, oder über eine Membran ertönen, wie die Trommel.

Die »Bamboophonie« verlangte wieder den Einsatz des Publikums. Dieses Mal schlug sie zwei Stücke Bambus gegeneinander, mal schnell, mal langsam. Mit »Tempospiel« von Erwin Stache sorgte das Ensemble »Passpartout« mit Sperrholzplatten und Tischtennisbällen schließlich für einen sportlichen Ausklang ihres rund einstündigen und durchaus ungewöhnlichen Konzertes.